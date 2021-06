UNYP uvedie verejný seminár s názvom „Bitcoin je mŕtvy. Nech žije Bitcoin!“

University of New York in Prague organizuje 23. júna 2021 o 18:00 už tretí verejný online seminár, ktorý bude namierený na Bitcoin a blockchainové technológie. Reč bude o súčasnej situácii a nedávnom páde krypto marketu.

Naši hostia budú diskutovať o tom, čo to zapríčinilo, aká je súčasná situácia a čo sa dá a nedá o budúcom vývoji predpokladať, resp. na čo je potrebné sa pripraviť. Udalosť je určená pre všetkých bez ohľadu na predchádzajúce skúsenosti s investovaním do kryptomien.

Pripojte sa k diskusii, opýtajte sa popredných českých expertov na Bitcoin a svet kryptomien Dominika Stroukala, Ph.D. (Ekonomický expert, Satoshilabs, start-up Roger) a Kicoma (youtuber a kryptoodborník, Bitcoinovej kanál). Webinár bude moderovať Dan Šťastný, Ph.D. (dekan katedry Business Administration na University of New York in Prague).

Webinár prebehne online na platformách Zoom a YouTube live v češtine a je úplne zdarma.

(UNYP)

Hlavné okruhy:

Bitcoinu bola zvestovaná smrť vo veľkých médiách už viac ako 400krát, napriek tomu stále žije.

Prečo občas vyletí a vzápätí sa zrúti?

Čo sú fundamenty, kvôli ktorým zostáva na žive?

A čo by sa naopak muselo stať, aby skutočne zomrel?

Ako je možné, že Elon Musk dokáže "manipulovať" trh pomocou tweetov?

Ako ovplyvnila Bitcoin a ďalšie kryptomeny koronavírusová kríza?

Mgr. Ing. Dominik Stroukal, Ph.D. je ekonomickým poradcom SatoshiLabs, hlavným ekonómom Platobnej inštitúcie Roger, prednáša na inštitúte CEVRO, napísal niekoľko kníh (vrátane prvej českej knihy o Bitcoine s názvom Bitcoin: Peniaze budúcnosti), moderuje reláciu na MALL.TV a podcast Business Speak týždenníka Ekonóm. Doktorský titul z Ekonomickej teórie získal na VŠE v Prahe, vyštudoval však aj Mediálne štúdiá na Karlovej Univerzite.

Jakub Vejmola alias Kicom je kryptomenový investor a zakladateľ najpopulárnejšieho českého YouTube kryptoprojektu Bitcoinovej kanál (podľa FORBESU považovaný za najlepší krypto kanál v ČR), na ktorom už niekoľko rokov radí a vysvetľuje základy fungovania blockchainu a kryptomien, komentuje trhové trendy a vývoj Bitcoinu, pravidelne glosuje o aktuálnej situácii naprieč celým kryptosvetem. Je autorom niekoľkých desiatok videí a rozhovorov so stovkami tisíc zhliadnutí.

Odkaz na bezplatnú registráciu: https://www.unyp.cz/cs/bitcoin-je-mrtev-zije-bitcoin

Odkaz na FB udalosť: https://fb.me/e/S5S8HmZl

Odkaz na YouTube Live vysielanie: https://youtu.be/oKRiVMCcgIQ