University of New York in Prague usporiada 19. mája 2021 online seminár pre širokú verejnosť, ktorý sa bude zameriavať na fake news a dezinformácie v súvislosti s COVIDOM-19 a situáciou okolo globálne prebiehajúceho očkovania

Od prepuknutia koronavírusovej pandémie majú dezinformační demagógovia a šíritelia fake news doslova žatvu. Veľmi očakávaný vývoj vakcíny proti koronavírusu tento trend iba posilnil. V prostredí takmer nekonečných internetových možností, informačného preťaženia a mediálnej negramotnosti, môžu byť dezinformácie ľahko zamieňané za fakty. Tento trend se stal celosvetovým fenoménom a môže dramaticky ovplyvňovať politickú situáciu na lokálnej i globálnej úrovni.

Webinár prebehne zdarma online na platformách Zoom a YouTube live v češtine. Bezplatná registrácia je možná tu. Odkaz na YouTube Live vysielania tu.

Fake News a Covid-19: Ako “naočkovať” verejnosť proti dezinformáciám (UNYP)

Hlavné okruhy:

Aké motívy môžu stáť za šírením klamných informácií týkajúcich sa Covidu-19?

Ako sa dá situácia v Českej republike v tomto ohľade porovnať s ostatnými krajinami?

Ako sa môže PR a taktiky strategickej komunikácie podieľať na pomoci verejnosti v prístupe k pravdivým informáciám?

V seminári budú diskutovať dvaja odborníci na komunikáciu a PR. Prevedú nás súčasnou situáciou, vymenujú súčasné trendy a predstavia možné riešenia chaosu vo verejnej komunikačnej sfére.

Todd Nesbitt, Ph.D., je dekanom v odbore Komunikácia a médiá na University of New York in Prague. Magisterské a doktorantské štúdium absolvoval na Inštitúte komunikačných štúdií a žurnalistiky v rámci Fakulty sociálnych vied Karlovej univerzity, kde súčasne aj prednáša. Jeho výskumné aktivity sú zamerané prevažne na oblasti strategickej a politickej komunikácie. Jeho expertízu zahŕňajú aj témy ako globalizácia a vlastníctvo médií.

Martin Pavlíček, M.A., MBA, pôsobí ako PR riaditeľ mediálneho domu Havas Worldwide Prague. Celé svoje vysokoškolské štúdium, ktoré zakončil MBA titulom, absolvoval na University of New York in Prague. V súčasnej dobe tu taktiež vedie predmet “Public Communication and Media Relations”. V minulosti pôsobil napríklad ako tlačový hovorca spoločnosti ČEZ, riaditeľ komunikácie spoločnosti Unipetrol, riaditeľ korporátnej komunikácie UPC a od roku 2015 stojí na čele divízie Havas PR.