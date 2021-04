UNYP MBA kurz Koučingu a mentoringu získal akreditáciu od EMCC

University of New York in Prague získala prestížnu akreditáciu pre svoj samostatný MBA kurz Koučingu a mentoringu od medzinárodne uznávanej organizácie European Mentoring and Coaching Council (EMCC).

UNYP získal toto ocenenie na úrovni European Quality Award (EQA) na päť rokov. Na viac detailov týkajúcich sa tohoto úspechu sme sa spýtali Sotirisa Karagiannisa, riaditeľa MBA programov na UNYPe.

Môžete nám priblížiť, čo táto akreditácia znamená?

European Mentoring and Coaching Council (EMCC) je jednou z predných globálnych inštitúcií poskytujúcich inštitucionálnu a individuálnu akreditáciu v oblasti praxe koučingu a mentoringu. Náš MBA kurz Koučingu a mentoringu, ktorý je súčasťou nášho MBA programu, získal päťročnú akreditáciu a študenti, ktorý tento kurz úspešne absolvujú, budú mať možnosť získať individuálnu akreditáciu ako koučovia/mentori.

Ako by ste kurz Koučingu a mentorigu popísal?

Obsah kurzu kombinuje teóriu a metodológiu koučingu a mentoringu, ako napríklad na človeka zameranú a pozitívnu psychológiu, kognitívne behaviorálne koučovanie a na riešenie zamerané koučovanie, tzv. Brief coaching, apod. Študenti celkovo absolvujú 150 hodín výuky, z ktorých 36 je zameraných na teóriu a vo zvyšku sa venujú praktickým zručnostiam, ako je vzájomné koučovanie, príprava reflektovaných protokolov a supervíziu. Kurz je rigoróznym procesom, ktorý je v súlade s kompetenčným rámcom a etickým kódexom EMCC, čo zaručuje jeho kvalitu a status.

Čo EMCC akreditácia znamená pre absolventov tohoto kurzu?

Na základe úspešného absolvovania kurzu splnia študenti podmienky k tomu, aby mohli žiadať o individuálnu akreditáciu od EMCC a získať status kouča/mentora, a to na úrovni, ktorá sa odvíja od predchádzajúcich znalostí a skúseností každého z nich. Študenti s nulovou predchádzajúcou skúsenosťou získajú kvalifikáciu na úrovni „Foundational“ s tým, že po nazbieraní nutných hodín v praxi môžu ašpirovať na vyššiu kvalifikačnú úroveň. Benefit pre našich študentov je jednoznačne v tom, že získajú oficiálne uznávanú kvalifikáciu, ktorá je vstupenkou pre ďalší rast v rámci ich profesie. Môže byť však zásadná aj pre tých, ktorí sa rozhodnú pre kariéru kouča na vlastnej nohe. V dobe, kedy je po koučoch veľký dopyt a kedy mnoho ľudí v tomto odvetví pracuje bez formálnej akreditácie, získajú naši študenti konkurenčnú výhodu – budú starostlivo a formálne preškolení a budú spĺňať vysoké štandardy praxe tohoto odvetvia. Musíme zároveň podotknúť, že tento kurz je určený aj pre odborníkov z najrôznejších odvetví, ktorí síce nie sú študenti MBA programu na UNYPe, ale radi by získali uznávanú kvalifikáciu kouča/mentora.

Čo musel UNYP splniť, aby získal akreditáciu od EMCC?

Naša EMCC akreditácia je výsledkom prísnej evaluácie a validácie hodnotiteľov EMCC, ktorí overili obsah nášho kurzu, uistili sa, že spĺňa vysoké štandardy EMCC a predložili svoj report komisii zodpovednej za udeľovanie akreditácie, ktorá ju následne potvrdila. Tento úspech dokazuje, že UNYP je zaviazaný k neustálemu zlepšovaniu kvality poskytovaného vzdelania prostredníctvom inovatívnych kurzov ako je tento. Toto je po prvýkrát, kedy samostatný MBA kurz dosiahol takto veľkého uznania od prestížnej akreditačnej inštitúcie, ktorou EMCC nepochybne je.

Ak máte záujem o certifikovaný výcvik kouča alebo mentora a pri tom mať možnosť žiadať o individuálnu akreditáciu EMCC, tak by ste sa mali prihlásiť do jedného z našich MBA programov alebo priamo do kurzu Koučing a mentoring. Toto je po prvýkrát, kedy MBA program v Českej republike získal takéto uznanie.

video //www.youtube.com/embed/drA-ahZqsbE