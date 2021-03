ABSL v spolupráci s University of New York in Prague a Hackett Institute predstavila MBA p

Špecializovaný MBA program, ktorý vznikol v spolupráci s University of New York in Prague, má podporiť rozvoj a rast odboru podnikových služieb, ktorý sa do piatich rokov môže stáť dominantným odvetvím českej ekonomiky.

„Odbor sa veľmi dynamicky rozvíja, stojí pri zrode inovácií veľkých svetových firiem, rozširuje záber a rastie. Spolu s tým však rastie aj potreba rozvíjať manažérov a rozširovať ich kvalifikáciu v nových oblastiach, či už ide o riadenie ľudí v digitálnej dobe, kvalitnú prácu s dátami, zavádzanie inovácií či stratégiu rozvoja. Som presvedčený o tom, že patrične zamerané manažérske vzdelávanie má potenciál rast podnikových služieb ďalej podporiť. Program, ktorý sme vytvorili v spolupráci s UNYPom a Hackett Institute, otvorí absolventom veľmi zaujímavé kariérne šance,“ vysvetľuje Jonathan Appleton, riaditeľ asociácie ABSL, ktorá v ČR združuje centrá zákazníckych, podnikových a IT služieb.

Odbor podnikových služieb dnes zamestnáva 120 000 ľudí a patrí k najrýchlejšie sa rozvíjajúcim odvetviam na českom trhu. Podľa nedávno zverejnenej štúdie, ktorú publikovala asociácia ABSL s poradenskou spoločnosťou McKinsey & Company, sa odbor do roku 2025 zaradí medzí najdôležitejšie sektory českej ekonomiky z hľadiska zamestnanosti i ekonomickej výkonnosti. Zároveň má potenciál premeniť Českú republiku z tradičnej výrobnej ekonomiky s lacnou pracovnou silou na zemi moderných a inovatívnych služieb s vysokou pridanou hodnotou. Vzdelanie šité na mieru tomuto odboru bude preto stále dôležitejšie.

„Ľudia pracujúci v podnikových službách sa od transakčných činností stále viac presúvajú ku kvalifikovanejším úlohám. Klientom z celého sveta poskytujú napríklad obchodnú analytiku a radu ďalších služieb, ktoré sú zásadné pre strategické rozhodovanie danej spoločnosti. Kontinuálne vzdelávanie v tomto sektore je tak veľmi dôležité a zamestnancom dáva konkurenčnú výhodu a schopnosť porozumieť súčasným výzvam,“ hovorí Sotiris Karagiannis, riaditeľ MBA programu University of New York in Prague (UNYP). Profesné manažérske vzdelávanie v podobe MBA programov sa podľa neho u nás teší rastúcej obľube a je vyhľadávané hlavne členmi stredného a vrcholového managementu.

Novo akreditovaný MBA program ponúkaný v rámci UNYP, je prvým a jediným MBA štúdiom so zameraním na GBS (Global Business Services, podnikové služby) dostupným v Českej republike.

Program se skladá z 12 kurzov pod vedením lektorov z UNYPu, 10 kurzov Hackett Institute a rada prednášok od členov ABSL. Každý absolvent obdŕža okrem MBA diplomu i diplom v rámci medzinárodne uznávanej certifikácie od Hackett Institute. Študenti sa budú v rámci štúdia zaoberať témami strategického riadenia v digitálni dobe, témami financií, marketingu, projektového riadenia či ľudských zdrojov a rozvíjať budú aj svoje manažérske schopnosti. Všetky témy reflektujú potreby odboru a sú silne zviazané s praktickými príkladmi a skúsenosťami z praxe.

Prví študenti môžu nastúpiť do programu už v októbri tohto roku. Štúdium bude prebiehať vždy dva víkendy v mesiaci a potrvá celkom 18 mesiacov. Program je dostupný komukoľvek, kto má záujem o MBA štúdium a chce si rozšíriť kvalifikáciu pre kariéru v rámci odboru podnikových služieb. Zamestnanci z členských organizácií ABSL zaplatia za štúdium 11 000 eur, ostatní o 3 000 eur viac.

„Jedným z našich cieľov je podporiť povesť Českej republiky ako jednej z najatraktívnejších destinácií pre budovanie a prevádzkovanie centier podnikových služieb v Európe. Novo prichádzajúci investori budú mať vďaka novému programu istotu, že u nás máme schopných manažérov s komplexnými znalosťami pre vybudovanie nových moderných organizácií. Stávajúce centrá sa zase môžu spoľahnúť na to, že rozvíjame znalosti a schopnosti, ktoré potrebujú, aby mohli svoje služby posunúť vpred,“ dodal na záver Jonathan Appleton.

