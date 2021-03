UNYP uvedie psychologický webinár na tému: Prekonajte nástrahy distančnej výuky

University of New York in Prague poskytne edukačný seminár pre širokú verejnosť. Poradíme Vám, ako sa vyrovnať s distančnou výukou z pozície rodiča aj študenta, a ako v nej pre seba nájsť aj to dobré a užitočné.

Lektorka University of New York in Prague, Dr. Linda Maruščáková, predstaví psychologické stratégie a užitočné tipy, ktoré pomôžu školákom, študentom a rodičom lepšie zvládať výzvy domácej výuky. Budete mať unikátnu príležitosť zdieľať svoje skúsenosti a pokladať konkrétne otázky. Spoločne s lektorkou potom rozoberiete akékoľvek pochybnosti a problémy, ktorým v súvislosti s novým typom vzdelávania musíte čeliť.

Webinár prebehne na platformách Zoom a YouTube Live v češtine a zdarma.

Hlavné okruhy:

Identifikácia výziev a výhod distančnej výuky

Rozvoj rodičovských kompetencií v dobe pandémie

Tipy pre efektívne distančné štúdium

Q&A – priestor pre otázky a diskusiu

V jednotlivých okruhoch sa zameriame na najčastejšie prekážky a výzvy, ktorým musia v priebehu online a hybridného vzdelávania študenti čeliť (narušenie bežnej dennej rutiny a štruktúry, pokles motivácie, absencia sociálneho kontaktu a pocity izolácie, osamelosti, rovnováha medzí pracovným a osobným životom). Budú predstavené a diskutované praktické tipy, ktoré môžete v podstate okamžite vyskúšať v praxi (techniky na organizáciu a zvládanie denného režimu, rady týkajúce sa pracovného priestoru, využívanie psychologických metód k podpore pozitívnych myšlienok a emócií a k adaptácii na nový „normál“, využívanie pozitívnych vnútorných dialógov, atď.). Veľká pozornosť bude venovaná samozrejme aj rodičom, ťažkostiam, ktorým čelia, a stratégiám, ktoré môžu aplikovať v rámci podpory fyzického a duševného zdravia. Diskusia sa bude zameriavať na emócie a ich zvládanie v zložitých situáciách, komunikácii s deťmi, narušený rodinný režim, kombinovanie sociálnych rolí rodič - zamestnanec v novom online usporiadaní, atď. Dozviete sa mnoho užitočných rád a techník, ako sa udržať v čo najlepšej forme a ako podporiť Vaše deti individuálne, ale aj rodinu ako celok v tomto neľahkom období.

PhDr. Linda Maruščáková sa venuje takmer 15 rokov hlbinnej psychológii a psychoterapii, osobnostnému a firemnému rozvoju, koučinku a lektorskej činnosti. Na UNYPu vedie predmet Športová psychológia, Etika v psychológii a Psychodiagnostika dospelých. Realizuje webináre a firemné workshopy v oblasti leadershipu - predovšetkým leadershipu žien a mileniálov, soft skills, ďalej sa špecializuje na konzultácie v oblasti udržovania organizácií bez psychopatických rysov, psychológii online prostredí a udržateľného životného štýlu. Medzi jej ďalšie obľúbené témy patria ohľaduplný životný štýl, ochrana zvierat, je spoluzakladateľkou projektu Vegan Fighter, s ktorým organizujú udalosti zamerané na zdravý životný štýl, rozvoj a šport. Je aktívna v bojových športoch, šport prepája s psychológiou vo firemnom prostredí.

Registrácia je možná zde. Odkaz na YouTube Live zde.