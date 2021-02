Future Females Prague nadväzuje partnerstvo s University of New York in Prague

Partnerstvo FF Prague s University of New York in Prague má za cieľ podporiť aspirujúce podnikateľky ale i ženy, ktoré už v biznise pôsobia, v hľadaní správnych zdrojov a informácií potrebných pre štart alebo rozvoj ich podnikania

Future Females Prague je lokálnym zastúpením globálnej organizácie Future Females, ktorá sa zameriava na vzdelávanie a podporu žien v podnikaní. Partnerstvo s University of New York in Prague má za cieľ podporiť aspirujúce podnikateľky ale i ženy, ktoré už v biznise pôsobia, v hľadaní správnych zdrojov a informácií potrebných pre štart alebo rozvoj ich podnikania.

V Českej republike rýchlo narastá počet podnikajúcich žien, ale aj malých a stredných firiem vedených ženami. Cieľ Future Females a UNYPu je preto spoločnými silami propagovať spôsoby rozvoja podnikania v rôznych priemyslových odvetviach, ako sú technológie, IT, udržateľnosť, poradenstvo a mnoho ďalších. Toto partnerstvo bude podporovať nové generácie mladých žien na ich ceste k podnikaniu a k získaniu finančnej nezávislosti prostredníctvom realizácie vlastného potenciálu.

„Priblížiť ženám príbehy úspešných obchodníčok, ktoré dosiahli obrovské úspechy na lokálnej i medzinárodnej úrovni je cestou, ktorou chceme inšpirovať a motivovať budúce ženy podnikateľky,“ hovoria Dimana a Barbora, ambasádorky Future Females Prague.

Stretnúť sa s inšpiratívnymi rečníkmi bude možné prostredníctvom spoločne usporiadaných akcií a workshopov, ktoré v dobe pandémie nadobudnú formu online webinárov. Akonáhle sa situácia ukľudní, akcie sa budú konať v priestoroch UNYPu a na ďalších vybraných miestach. UNYP spoločne s Future Females Prague aktuálne plánujú už tradičnú udalosť „UNYP Career Days“, kde majú študenti a potenciálni podnikatelia možnosť zoznámiť sa a diskutovať s poprednými expertami z najrôznejších podnikateľských prostredí.

„UNYP je hrdý na to, že je od teraz spojovaný s organizáciou Future Females Prague. Niektorí naši absolventi a účastníci TEDxUNYP akcií sa už nejakým spôsobom zapojili a my se tešíme nato, že rozšírime myšlienku a víziu Future Females i medzi ďalších našich študentov a absolventov. Chceme byť viac než iba partnerom ich akcií. Radi by sme zakomponovali ich misiu do našej organizačnej kultúry a motivovali naše študentky a absolventky k podnikateľským aktivitám. Chceme, aby vedeli, aké príležitosti sú tam vonku k dispozícii,“ potvrdzuje Sotiris Foutsis, generálny riaditeľ University of New York in Prague.

Globálna organizácia Future Females bola založená v roku 2017 v Kapskom Meste v Juhoafrickej republike. Lauren Dallas a Cerina Bezuidenhout sa zúčastnili akcie pre začínajúce podnikateľky s názvom Tech Stars, na ktorej si uvedomili, že sa na programe nepodieľa ani jedna podnikajúca žena. Zrodila sa myšlienka túto alarmujúcu situáciu zmeniť a ženám ponúknuť vytvorenie bezpečného priestoru, kde sa môžu navzájom podporovať, zdieľať svoje nápady, prepájať a navzájom sa od seba učiť. V súčasnej dobe má komunita Future Females viac ako 80 tisíc členov po celom svete a je prítomná v 38 zemí sveta od Latinskej Ameriky až po Juhovýchodnú Áziu.

Prvá online akcia Future Females Prague v spolupráci s UNYPom sa bude konať 24. februára o 18:00. Vystúpia rečníci Vanda Seidelová (generálna riaditeľka spoločnosti Twigsee), Linda Štucbartová (zakladateľka spoločnosti Diversio), David Šiška (Angel Investor a spoluzakladateľ THNSHMN) a Jaroslav Trojan (VC and Angel Investor), ktorí budú zdieľať skúsenosti s budovaním úspešných start-upov a hľadaním investorov.

