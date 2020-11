UNYP otvorí v nasledujúcom akademickom roku 2021/2022 tri úplne nové študijné programy

University of New York in Prague budúci rok v zimnom semestri 2021 otvorí tri nové študijné programy - Vývoj dieťaťa (Psychológie), Politológia (Medzinárodné vzťahy) a Umenie digitálnych médií (Komunikácia a médiá)

UNYP každoročne pridáva nové programy a počet študentov neprestáva rásť.

UNYPu sa podarilo doladiť potrebné náležitosti k tomu, aby mohli byť otvorené ďalšie tri bakalárske programy v spolupráci so State University of New York, Empire State College. Práve včas, pretože prijímacie riadenie na nadchádzajúci akademický rok je už v plnom prúde. Počínajúc nasledujúcim rokom si teda budú čerství absolventi stredných škôl môcť vybrať z nových odborov - Vývoj dieťaťa, Politológia a Umenie digitálnych médií. Aj keď sú tieto vysoko špecializované odbory úplnou novinkou, UNYP už v týchto oblastiach dlhé roky poskytuje bakalárske vzdelanie vedúce k zisku amerických titulov v oblastiach Komunikácie médií, Medzinárodných vzťahov a Psychológie.

Prečo práve State University of New York, Empire State College?

University of New York in Prague a State University of New York, Empire State College spolupracujú v príprave študentov a poskytovania toho najlepšieho vzdelania už cez 20 rokov. Študenti sú tak schopní získať americký titul od globálne uznávanej univerzity akreditovanej komisiou Middle States Commission on Higher Education. Tak ako všetky ostatné programy UNYPu aj tieto budú vedené výhradne v anglickom jazyku. Študenti budú mať možnosť študovať v medzinárodnom prostredí a spolupracovať s profesormi, ktorí používajú vysoko interaktívny americký štýl výuky. Všetci študenti sú na UNYPu vedení k aktivite v rámci skupinových diskusií a projektov a k vytvorení a validácii ich vlastných názorov na príslušné témy.

Prečo študovať Umenie digitálnych médií práve na UNYPu?

,,Tento program je navrhnutý pre študentov, ktorí chcú získať pevný základ v teoretických i technických znalostiach potrebných pre profesionálnu kariéru v prostredí digitálnych médií. Zameriava sa na rozvoj kritického myslenia a pomáha študentom vytvoriť si kreatívne a inovatívne prístupy riešenia problémov. Interdisciplinárny charakter kurikula má za úlohu vybaviť študentov kompetentným a svedomitým pohľadom na problémy komunikácie a médií a sprostredkovať porozumenie toho, ako médiá ovplyvňujú spoločnosť a vytvárajú súčasnú kultúru. “ - Dr. Todd Nesbitt, rektor katedry Komunikácie a médií, University of New York in Prague.

Prečo študovať Politológiu práve na UNYPu?

,,Žijeme vo svete rýchlo sa meniacich lokálnych, regionálnych, globálnych a kontinentálnych ekosystémov. Rozmach demokracie, boj autoritatívnych vodcov a vlád o prežitie, vznik náboženského fundamentalizmu, proliferácia populistických hnutí, zosilňovanie medzinárodnej spolupráce a integrácie, víťazstvo globálneho kapitalizmu - všetky tieto procesy prispievajú k neustále rastúcej potrebe po expertoch, ktorý týmto trendom rozumejú. Tento program bude analyzovať dynamický svet, v ktorom žijeme a poskytovať študentom nástroje a znalosti potrebné porozumieť dynamike politiky a spoločnosti 21. storočia. “ Oscar Hidalgo, rektor katedry Medzinárodných vzťahov, University of New York in Prague

Prečo študovať Vývoj dieťaťa práve na UNYPu?

,,Tento program je určený pre študentov, ktorí chcú študovať psychologický vývoj detí (od narodenia po dospelosť) v kontextoch vyplývajúcich z rodinných, kultúrnych, vzdelávacích a susedských prostredí, v ktorých žijú. Kurikulum programu je navrhnuté tak, aby študentom poskytlo silný teoretický základ v spoločenských a behaviorálnych disciplínach súvisiacich s psychologickým vývojom dieťaťa. Jeho účelom je tiež umožniť študentom aplikovať teórie a výsledky výskumov z tohto odboru na súčasné výskumné smery. Absolventi programu získajú rozhľad v kritických teoretických základoch v rámci disciplíny i naprieč celým odborom. Budú schopní uchopiť a prepojiť túto obrovskú znalosť s vedeckým pozorovaním, na čo budú môcť naviazať v budúcich samostatných výskumoch.” Dr. Edel Sanders, rektorka katedry Psychologie, University of New York in Prague.

Všetky tri programy sú charakterizované medzinárodným multikultúrnym prístupom, ktorý dáva študentom priestor pracovať spoločne s ostatnými odborníkmi z celého sveta, zdieľať najlepšie prístupy a získavať znalosti, ktoré sú aplikovateľné v budúcich zamestnaniach. Záujemcov o nové programy nabádame k tomu, aby sa zúčastnili nadchádzajúcich ,,Virtuálnych dní otvorených dverí”, kde sa budú môcť porozprávať priamo s členmi fakulty a dozvedieť sa viac o obsahu programu a prípadných kariérnych možnostiach.