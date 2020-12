UNYP obnovuje UNYP magisterský odbor Strategická komunikácia

University of New York in Prague ohlasuje po takmer ročných a veľmi starostlivých prípravách obnovu svojho magisterského programu Strategickej komunikácie.

Tento revitalizovaný program bude prakticky orientovaným kurzom, ktorý je navrhnutý tak, aby pomohol študentom riešiť skutočné komplexné komunikačné problémy a naučil ich efektívnemu prístupu k rozmanitému publiku.

Technologický pokrok v posledných desiatich rokoch kompletne transformoval zavedené komunikačné štandardy. Komunikácia je pritom základným nástrojom slúžiacim k ovplyvňovaniu akéhokoľvek publika alebo verejnej mienky. Z tohto dôvodu majú profesionáli v tejto oblasti možnosť používať metódy strategického plánovania ako k upútaniu pozornosti poslucháčov, tak aj k získaniu výhody v stále sa vyvíjajúcom globálnom prostredí. Iba dôkladné porozumenie dostupných mediálnych a komunikačných nástrojov môže organizáciám zaistiť dosahovanie ich cieľov.

Dr. Todd Nesbitt (Vedúci Katedry komunikácie a Médií) odpovedá na niektoré otázky týkajúce sa staronového UNYP programu.

Čo z UNYPu robí ideálne prostredie a voľbu pre študentov, ktorí majú záujem vzdelávať sa v oblasti komunikácie?

Magisterský odbor Strategická komunikácia, ktorý UNYP v novej verzii opäť ponúka, sa pýši bezkonkurenčnou diverzitou v rámci lokálneho trhu. Študijné skupiny sa skladajú ako z pracujúcich profesionálov tak aj z čerstvých absolventov s rozmanitými skúsenosťami z oblastí ako sú žurnalistika, podnikanie, medzinárodné vzťahy, psychológia alebo HR. Táto rozmanitosť zaisťuje študentom príležitosť skúmať a vyhodnocovať informácie v mnohých kontextoch a z odlišných perspektív. Táto diverzita však nepochádza len zo strany študentov - deväť hlavných prednášajúcich v rámci programu pochádza zo siedmich rôznych zemí. Česká republika sa naviac v posledných rokoch stáva centrom a útočiskom veľkého počtu nadnárodných technologických a komunikačných spoločností, ktoré narážajú na problémy s náborom dostatočne kvalifikovaných a kompetentných zamestnancov. S ohľadom na zanedbateľnú mieru nezamestnanosti v kombinácii s veľmi inovatívnym programom Strategickej komunikácie môže UNYP smelo konkurovať najlepším vysokoškolským inštitúciám na svete.

Môžete potenciálnym študentom program krátko predstaviť? Priblížiť štruktúru kurzu, popr. napovedať, čo môžu študenti od programu očakávať?

Samotný program trvá 12 mesiacov, štandardný cyklus beží od októbra do septembra. Kurz začína povinným výskumom a modulom, ktorý sa venuje študijným schopnostiam so zameraním na akademické písanie. Ten študentov pripravuje na tvorbu rigoróznych prác na magisterskej úrovni. Nasleduje sedem modulov, jeden mesačne od októbra do apríla, ktoré sú nastavené do intenzívneho víkendového formátu - piatky 17:00 - 21:00, soboty a nedele od 9:00 do 18:00. Posledným modulom sú “Výskumné metódy”, ktorý vedie študentov do finálnej fázy programu. V modulu “Dizertácia” si študenti môžu vybrať medzi klasickou akademickou prácou a konzultačným projektom zameraným viac do praxe. Potenciálni študenti môžu očakávať veľmi inovatívny prístup s dôrazom na aplikáciu získaných vedomostí, prípadové štúdie a praktické “problem-solving” metódy, ktoré ich pripravia na dynamické a stále sa meniace globálne prostredie.

Čo odlišuje tento program od ostatných magisterských programov v rovnakom odbore, ktoré sú ponúkané na iných školách?

Hlavným rozdielom je predovšetkým to, že program samotný nebol navrhnutý akademikmi, ktorí môžu byť občas odtrhnutý od reality. Namiesto toho sme zrealizovali vlastný výskum, v ktorom, v ktorom sme sa zamerali na predné súčasné organizácie a ich požiadavky na nových zamestnancov. Konzultovali sme s gigantmi, ako sú napr. Microsoft, SAP alebo globálna komunikačná agentúra Havas. Nakoniec sme spravili kvalitatívny výskum i medzi súčasnými študentmi odboru, aby sme zistili a predovšetkým pochopili, čo sa im na štúdiu páči alebo nepáči a čo by potrebovali k zlepšeniu vzdelávacieho procesu a celkovej spokojnosti s dosiahnutými výsledkami.

Aké predmety patria do základnej štruktúry programu?

Prvé štyri moduly v zimnom semestri tvoria jadro vzdelávacieho programu, pričom zahrňujú predmety ako Organizačná komunikácia, Digitálne médiá, Teória a prax, Verejná komunikácia a Mediálne vzťahy. Tieto predmety tvoria základ pre viac praktické moduly, ktorými sú napr. Komunikácia v rámci sociálnej zmeny, Brand management alebo Krízová komunikácia.

Prečo je tento predmet pre študentov v dnešnom svete tak zaujímavou voľbou?

Technologický pokrok a vývoj médií v posledných rokoch radikálne zmenil spôsoby, ktorými ľudia a organizácie komunikujú. To sa netýka iba niektorých organizácií alebo iba niektorých sociálnych skupín - týka sa to nás všetkých. Žiadna organizácia týmto neprešla nejakým spôsobom neovplyvnená. Tento fakt nabáda k urgentným opatreniam - komunikačné plánovanie musí byť integrované do samotných základov organizačnej kultúry. Každý prahne po efektívnej komunikácii, hľadá spôsoby, ako sa vyhnúť komunikačným šumom, rozptýleniam a niekedy tiež nepriateľským útokom, ktorým v dnešnej dobe musíme neustále čeliť.

Len pred niekoľkými málo rokmi stačilo trh jednoducho “zaplaviť” obsahom, oznámením, informáciami - ten najhlasnejší obvykle vyhral. To už však neplatí. Bez jasnej stratégie a investícií do komunikácie sa bavíme o strate peňazí aj času. Je nevyhnutné, aby sme plne pochopili charakteristiky a možnosti rozličných komunikačných kanálov, ale tiež dopadom a štruktúre komunikovaných oznámení. Princípy strategickej komunikácie môžu byť aplikované na akékoľvek odvetvie od už zmienenej žurnalistiky, cez obchod až po strojné inžinierstvo. Tieto princípy naviac nie sú dôležité len pre veľké spoločnosti, korporáty alebo neziskové organizácie, ale aj pre vás alebo pre mňa. Premýšľanie o sebe samom v zmysle akejsi značky, môže byť pre niekoho koníčkom, zatiaľ čo pre iných to je absolútnou nutnosťou.