5 dôvodov prečo je magisterský titul v roku 2020 nutnosťou

Aj keď je magisterský titul veľkou investíciou, prináša so sebou predovšetkým veľa výhod v podobe potenciálu ľahšie meniť kariéru, zvýšenia šancí na vyššie zárobky, zisku dôležitých kontaktov a konexií.

Magisterské tituly v oblastiach ako Medzinárodný management, Strategická komunikácia a Psychológia sú zamestnávateľmi vysoko cenené. Magisterské štúdiá sú intenzívnejšie a vyžadujú zásadný časový aj finančný záväzok, a preto je dôležité mať ku štúdiu veľmi pádne dôvody. Sem je päť najväčších, ktoré stoja za zváženie.

Prečo študovať magisterský program na University of New York in Prague?

1. Zoznámiš sa s novými disciplínami

Pracovný trh sa za posledných 20 rokov vplyvom technologického a sociálneho pokroku dramaticky premenil. Pokiaľ ste ukončili štúdium pred desiatimi alebo pätnástimi rokmi, je pravdepodobné, že vo Vašich odboroch existujú disciplíny, o ktorých ste ešte nepočuli. Vtedy pravdepodobne ešte neexistovali. Nové pracovné prostredia sa objavujú neustále a priority zamestnávateľov sa rýchlo menia ruka v ruke s potrebami trhu práce. Návrat do školy môže každému pomôcť sa novým trendom prispôsobiť. Je dôležité poznať zákony a princípy, ktoré poháňajú rozvoj digitálneho sveta, vedieť používať digitálne nástroje a rozumieť kapacitám, limitom ale aj slabostiam, ktoré so sebou technológie prinášajú. Z tohto dôvodu UNYP ponúka mimo iné aj kurzy zamerané na Globálne digitálne média a management už niekoľko rokov.

2. Rozšíriš svoje pole odbornosti

Je bežné, že študenti po skončení strednej školy plynule prechádzajú na vysokú školu. Nie je však neobvyklé, že v tomto veku väčšina takto mladých ľudí netuší, čomu sa chcú v budúcnosti venovať a čím živiť. Zároveň však väčšina z nich nemôže tušiť, čo každodenná prax ich vysnívaných povolaní vlastne obnáša. Niektorí študenti potom často v priebehu bakalárskeho štúdia zisťujú, že by radi zmenili svoju špecializáciu. Celkom bežné je aj to, že ľudia začnú premýšľať o zmenách kvalifikácie alebo profesijného zamerania až po niekoľkých rokoch pracovného režimu. Magisterské štúdium môže byť veľmi efektívnym riešením týchto problémov, pretože sprostredkováva hlbší pohľad do konkrétnych oborov, o ktoré máte záujem a chcete ich spoznať hlbšie. Na UNYPu sa dá kombinovať magisterské štúdium aj s prácou a to napríklad v intenzívnych víkendových formátoch- piatky 17:00-21:00 plus soboty a nedele od 9:00-18:00. Má to výhodu v tom, že vy sa môžete vzdelávať, zatiaľ čo konštantne rastiete v rámci vašej pozície a spoločnosti, pričom získavate nové kontakty, ktoré Vám nedovolia stratiť sa na trhu práce, aj keď sa rozhodnete nájsť nové zamestnanie.

3. Postúpiš po kariérnom rebríčku

Zdravotnícke profesie, financie, top management a politika sú odbory, kde je diplom úplnou nutnosťou. Formálne vzdelanie kandidátov zastávajúcich tie najvyššie pozície musia vždy korešpondovať. Veľké medzinárodné spoločnosti hodnotia kandidátov už pred tým, než sa vôbec dostavia na pohovor. Človek s magisterským diplomom a relevantnou dlhoročnou skúsenosťou môže byť často zaujímavejším kandidátom ako čerstvý bakalársky absolvent. Magisterské programy na UNYPu poskytujú študentom možnosti začleniť sa do veľkej komunity úspešných profesionálov, participovať na medzinárodných študentských súťažiach a fórach, prezentovať výskumy na konferenciách, stať sa ďalším TEDxUNYP speakrom – teda aktivity, ktoré sa na CV vynímajú skvelo. UNYP ide totiž ešte ďalej a poskytuje šancu rozšíriť si portfólio možností aj mimo akademickú pôdu.

4. Budeš študovať inak

Vaša skúsenosť z magisterského štúdia bude úplne iná, než Vaše bezstarostné roky bakalárskeho štúdia. Magisterský program študujú ľudia s ďaleko silnejším sústredením a vôľou. Budete schopní identifikovať medzery vo Vašej profesijnej znalosti a proponovať napríklad na mieru navrhnutý individuálny plán, naštartovať business projekt ako diplomovú prácu namiesto klasickej dizertácie, a ukončiť tak štúdium ako skúsený špecialista. Vstupom do magisterského štúdia zaplníte medzery a získate relevantné a konkrétne zručnosti. Mnoho našich študentov sú nadšenými žiakmi aj po skončení štúdií, ktorí sa konštantne posúvajú a získavajú nové skúsenosti vrátane medziodborových kompetencií. To im zaisťuje skvelú pozíciu na neustále sa meniacom pracovnom trhu.

5. Nakopneš kariéru s novými skúsenosťami z medzinárodnej inštitúcie

Nie každý mal tú možnosť študovať na prestížnej americkej univerzite alebo sa za vzdelaním presťahovať do tak krásneho mesta ako je Praha. Magisterský program je druhou šancou, ako to ešte zažiť – tým skôr, že zmeniť univerzitu sa v akademickom svete považuje za úplne legitímne a je to považované skôr za výhodu. Môžete si vybrať univerzitu s lepším renomé a získať úplne nové skúsenosti z nového prostredia. Absolvovanie študijného programu v angličtine Vám naviac umožní vybudovať medzinárodnú kariéru. Štúdium na UNYPu je jedinečnou príležitosťou obklopiť sa multikultúrnou globálnou komunitou a pritom získať magisterský titul, ktorý radikálne zvyšuje Vašu hodnotu na trhu práce a sľubuje naštartovanie kariéry kdekoľvek na svete.