UNYP skúma možnosti využitia virtuálnej reality vo výučbe

University of New York in Prague urobila pod vplyvom okolností posledných mesiacov veľký kus práce v rámci transformácie výučby z kampusu do online prostredia. Napriek závažnosti situácie zvíťazila snaha pomôcť našim študentom ukončiť semester a podporiť ich v štúdiu bez ohľadu na to, kde na svete sa práve nachádzali. Väčšina štandardných služieb bola prevedená do online verzií. Naďalej fungovala aj poradňa, uskutočnili sa plánované udalosti organizované UNYP Careers a študijným oddelením, uskutočnili sa wellness webináre organizované Fakultou Psychológie a v neposlednom rade aj TEDx meetupy usporiadané pod hlavičkou TEDxUNYP. UNYP robí vždy maximum pre to, aby svojim študentom všetko zjednodušila a podporila ich v akademickom úspechu. Táto bezprecedentná situácia však zároveň umožnila identifikovať mnoho silných stránok, ktorými UNYP disponuje, a najmä tiež nástroje, ktoré by mohli do budúcnosti obohatiť naše kurikulum. Sme presvedčení, že najzaujímavejšou inováciou by mohla byť implementácia VR virtuálnej reality do súčasnej výučby.

UNYP ide s dobou a skúma možnosti využitia VR vo výučbe

Spoločnosť TORCH VR tento mesiac predstavila popredným zástupcom UNYPu potenciál, ktorý sa vo využití najnovších VR technológií skrýva. Po prezentácii nasledovala bohatá diskusia rozoberajúca využitie VR vo vzdelávaní a výcviku. Konkrétna predstava, ako sa UNYP k inovatívnym návrhom postaví a ako sa tieto technológie využijú, zatiaľ nevznikla a do budúcnosti bude predmetom ďalších diskusií. UNYP sa vždy snaží svojim študentom prinášať tie najmodernejšie prístupy k výučbe a holý fakt, že tento dialóg úspešne začal, predstavuje v histórii univerzity novú kapitolu. Využitím virtuálneho priestoru by študenti aj učitelia získali veľkú výhodu a možnosť pracovať v rámci tradičného akademického kurikula s tými najmodernejšími technológiami. UNYP v spolupráci s TORCH VR by sa v tomto ohľade stali priekopníkmi v zavádzaní VR technológií do výučby a zároveň jednou z prvých inštitúcií v ČR, kde sa v najbližšej dobe počíta s nasadením výučby v rozšírenom virtuálnom priestore. VR je fascinujúci priestor ponúkajúci takmer nekonečný potenciál do budúcnosti a na UNYPe panuje veľké nadšenie z poznávania všetkých možných dobrodružných variantov.

Prečo využívať VR vo vzdelávaní?

Vizuálne pomôcky sa do vzdelávacích prezentácií tradične zahŕňajú z najrôznejších dôvodov. Ich úlohou je vzbudiť záujem študentov, pomôcť s memorovaním látky, ponúknuť konkrétne príklady od tabuliek až po video a animáciu. VR so sebou nesie tento potenciál s jedným zásadným rozdielom – nepozná v podstate žiadne obmedzenia. Môže napríklad ponúkať alternatívu alebo dokonca riešenie cestovných reštrikcií, ale najmä umožniť študentom učebnú látku lepšie pochopiť. Tieto technológie sa dajú použiť pre školské výpravy do miest, ktoré sú iným spôsobom nedostupné, alebo sprostredkovať výučbu na diaľku inovatívnejšími spôsobmi, ako ponúka dnes už takmer tradičný e-learning alebo zoom konferencie. VR totiž mieri ešte ďalej a môže nielen študentom ponúkať priestor pre úžasné objavy a pohlcujúce zážitky „z prvej ruky“, ale dajú sa navrhnúť aj tak, aby zdvihli mieru záujmu študentov a pomohli odbúrať retenciu znalostí. Virtuálne vzdelávacie prostredie môže študentom ponúknuť nekonečné možnosti a sprostredkovať zručnosti potrebné na naštartovanie relevantných kariérnych dráh, ktoré sú pre dnešný kompetitívny trh práce také zásadné.