Rektor UNYP o prestupe z inej univerzity na University of New York in Prague

Existujú tisíce ambicióznych českých i slovenských študentov, ktorí snívajú o štúdiu v USA a ktorí si teraz možno myslia, že pandémia zničila ich plány. Ale všetko ešte nie je stratené.

Hoci museli títo študenti prerušiť svoje študijné plány v zahraničí, stále majú možnosť získať autentické americké vzdelanie bez toho, aby opustili Českú republiku. Vďaka úzkej spolupráci medzi University of New York in Prague a State University of New York môžu študenti získať americký bakalársky titul v odbore obchodná administratíva, komunikácia a médiá, medzinárodné vzťahy, IT manažment alebo psychológia priamo na State University of New York, Empire State College, pričom budú bývať v Prahe a nemusia vôbec vycestovať do USA alebo si platiť školného a/alebo životné náklady v USA. Študenti, ktorí zistia, že ich súčasná univerzita nespĺňa ich očakávania, môžu rýchlo prestúpiť na takú univerzitu, ktorá by im lepšie vyhovovala, a to bez straty času alebo kreditov. U študentov, ktorí uprednostňujú komunikatívnejší a komplexnejší prístup k vzdelávaniu a majú záujem o štúdium v angličtine, môže byť medzinárodné vzdelávanie tým správnym riešením.

„Prestup na UNYP z inej univerzity je veľmi jednoduchý proces, a to vzhľadom k tomu, že ponúkame americké akademické tituly, ktoré sú akreditované aj v Českej republike,“ hovorí Dr. Andreas Antonopoulos, rektor University of New York in Prague. „Študenti musia študovať na akreditovanej univerzite v Českej republike alebo inej krajine. Ak už predtým študovali v USA alebo vo väčšine krajín OECD alebo EÚ, dostanú priame hodnotenie kreditov tu na UNYP v spolupráci s našimi partnermi na State University of New York a prevedú si všetky príslušné predmety, ktoré absolvovali na druhej univerzite. Ak študovali v inej krajine, znamenalo by to nezávislé posúdenie kreditov so štandardizovaným prístupom k hodnoteniu, ktoré má k dispozícii niekoľko medzinárodných akreditovaných spoločností zaoberajúcich sa práve týmto. Tu na UNYP máme často študentov s presunom kreditov; takmer štvrtina našich študentov prestúpila z verejnej alebo súkromnej univerzity v Českej republike alebo v zahraničí. V prípade štvorročných amerických bakalárskych programov môžeme preniesť až v ekvivalente až dva a pol roka — čo je o trochu viac ako polovica ich štúdia. To je maximálne dovolený počet. Často je bežné, keď prestúpia študenti po polroku, jednom roku alebo jednom a pol roku, pretože si uvedomia, že ich univerzita alebo program prvej voľby nie až taká kvalitná, ako očakávali, a nie je to miesto, kde chcú byť, a nie je to to, čo chcú urobiť so svojim životom. A potom si vyberú UNYP ako vhodnejšiu vzdelávaciu skúsenosť.“

Pri prestupe z univerzity na univerzitu neexistuje dôvod, prečo strácať drahocenný čas. Keď sa študenti konečne rozhodnú, že chcú prestúpiť, je dôležité, aby vykonali dôsledný prieskum. Mohlo by byť nápomocné zúčastniť sa virtuálneho alebo tradičného dňa otvorených dverí a mať tak šancu porozprávať sa s pracovníkmi študijného oddelenia o ich konkrétnej situácii.

Existuje mnoho dôvodov, prečo chcú študenti prestúpiť: Možno chcú pokračovať v programe, ktorý by mohol rozšíriť ich kariérny horizont na dnešnom vysoko konkurenčnom trhu práce, alebo chcú študovať na univerzite s lepšou povesťou, než má ich súčasná inštitúcia.

Mnoho študentov prestupuje na UNYP z verejných univerzít v Českej republike, pretože sa zvýšili ich ambície, objasnili si svoje kariérne ciele, alebo jednoducho preto, že chcú získať medzinárodný titul alebo získať vysokoškolské vzdelanie v anglickom jazyku.

Študenti si pomerne dosť často uvedomujú, ako viac by mohli dosiahnuť tým, že urobia niečo navyše a keď sa rozhodnú získať svoj bakalársky titul na americkej univerzite v Prahe.

„Veľkým prínosom amerického vzdelávania je jeho fenomenálna flexibilita a mobilita založená na kreditovom systéme. Všetky verejné a súkromné univerzity v US majú systém na prenos kreditov. Pokiaľ prestupuje študent z akreditovanej inštitúcie, môže si previesť príslušný kredit. Definícia „relevantného kreditu“ je pomerne široká z tohto dôvodu, že americký vzdelávací systém má podstatnú zložku všeobecného kreditného kreditu, čo znamená, že nezáleží na tom, čo študujete na dennom bakalárskom stupni — veľká časť vášho štúdia sa venuje všeobecnému vzdelávaniu. Nezáleží na tom, či študenti študujú obchod, komunikáciu alebo medzinárodné vzťahy, pretože v prvých rokoch programu študujú väčšinu predmetov z oblasti všeobecného vzdelávania, čo znamená, že si študenti môžu preniesť veľa kreditov prestúpením z jedného programu do druhého. Zároveň to znamená aj to, že ak prestupuje študent zo štúdia, napr. psychológie na medzinárodné vzťahy, niečo, čo by v európskom vzdelávacom systéme priamo nesúviselo, môže si preniesť značnú časť kreditov, ktoré získal z jedného programu do druhého, čo znamená, že nemusí začínať on začiatku. Je to skvelá výhoda amerického vzdelávania, nech sa ponúka kdekoľvek na celom svete.

Pretože je UNYP akreditovanou inštitúciou, sú naši študenti veľmi flexibilní, ak chcú po niekoľkých rokoch na našej univerzite študovať v zahraničí, najmä v USA. Namiesto toho, aby šli priamo do USA, môžu začať štúdium v Českej republike a keď nastane ten pravý čas, prestúpiť na ktorúkoľvek americkú univerzitu. A naopak, českí študenti, ktorí začali štúdium v USA alebo v ktorejkoľvek inej krajine, ale teraz sa chcú vrátiť do Českej republiky kvôli súčasnej situácie s pandémiou COVID-19, by mohli pokračovať v štúdiu na UNYP bez toho, aby stratili kredity a stále by mohli získať americký titul na State University of New York,“ uzatvára Dr. Antonopoulos.