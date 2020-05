Kapitán Slovenského národného florbalového tímu hovorí o svojom univerzitnom živote

V tomto blogovom príspevku sme sa rozprávali s Michalom Pažákom, kapitánom Slovenského národného florbalového tímu a útočníkom jedného z najelitnejších profesionálnych florbalových tímov v Českej republike Sparta Praha.

Nie je nič neobvyklé, keď zmenia študenti univerzitu po prvom semestri alebo dokonca po ukončení celého roka štúdia. Nájsť vhodný program vyžaduje niekedy určitý čas, najmä ak hľadáte naozaj kvalitné vzdelanie, pomocou ktorého budete môcť využiť svoj celý potenciál. Po akademickom roku strávenom na verejnej univerzite prestúpil Michal na University of New York in Prague, kde v súčasnosti študuje odbor športový manažment. Michal súhlasil s rozhovorom a podelil sa o svoje názory o rozdieloch medzi českým a americkým štýlom vzdelávania a zároveň sme sa porozprávali aj o jeho ceste k profesionálneho florbalu.

Univerzita UNYP ako jediná v Českej republike ponúka akademický program, ktorý vás pripraví na to, aby ste sa stali efektívnym lídrom v oblasti športového manažmentu.

Bakalárske štúdium v odbore správa podnikov so zameraním sa na manažment športu je jedinečný program univerzity UNYP v Českej republike, pretože umožňuje študentom zvládnuť obchodnú stránku akéhokoľvek športu. Športové študijné programy, ktoré ponúka väčšina ostatných univerzít sa zameriavajú hlavne na školenie trénerov, tvorbu tréningových programov a stravovania pre športovcov. Univerzita UNYP však pripravuje študentov na pozície tímových manažérov, koordinátorov športových podujatí, športových agentov a marketingových odborníkov v športovom odvetví.

Prečo ste si vybrali práve študijný program manažment športu na univerzite UNYP?

Keď som sa rozhodol zmeniť univerzitu, mal som jasno v tom, že moje ďalšie štúdium by malo byť výlučne v angličtine. Dokonca aj v Českej republike a na Slovensku sa športový priemysel rozvíja stále viac a viac v medzinárodnom meradle. Ak si chcete vybudovať medzinárodnú kariéru, musíte dobre ovládať angličtinu. Tento prvý semester je pre mňa, samozrejme, veľmi náročný, pretože som stále na ceste k dokonalej jazykovej plynulosti, ale ako športovec mám rád výzvy. Vyhliadka na úspešnú kariéru je pre mňa najlepším motivačným faktorom – pokiaľ ide o jazykové znalosti a vysokoškolské vzdelanie všeobecne, preto som sa rozhodol radšej zmeniť univerzitu, ako predčasne ukončiť štúdium. Budúcnosť je vždy neistá, veľmi ľahko sa môžete ocitnúť v situácii, kedy vám chýbajúce vzdelanie môže zabrániť profesionálnemu rastu. Môj výber bakalárskeho programu v odbore správa podnikov so zameraním na manažment športu bol iba prirodzeným vyústením situácie. Milujem šport, Venujem sa mu už od detstva, takže tento program bol pre mňa skvelou príležitosťou, ako skombinovať vášeň pre šport s teóriou podnikania a inými kurzmi.

Ako ste sa dostali k profesionálnemu florbalu?

Florbal som začal hrať počas druhého ročníka základnej školy, keď som mal okolo 8 alebo 9 rokov. V škole som sa okrem toho venoval futbalu, basketbalu, atletike, bedmintonu, proste všetkému, čo ma nútilo hýbať sa. Dostal som sa do bodu, keď bolo náročné vtesnať všetky tieto aktivity do školského rozvrhu a vtedy som sa rozhodol pre florbal. Všetci moji športoví hrdinovia z detstva boli hokejisti – jedným z mojich najobľúbenejších športovcov bol a stále je Marián Hossa. Takže asi preto som sa rozhodol pre šport s hokejkou. Potom som sa pripojil k slovenskému tímu ATU Košice, kde som získal veľa skúseností. Keď som mal 17 rokov, dostal som sa do mužského A tímu a počas druhej sezóny s nimi sme získali titul. O niekoľko sezón neskôr som sa rozhodol presťahovať sa do Prahy. Bol som v kontakte so Spartou Praha a po niekoľkých skúšobných tréningoch som dokázal, že mám tímu čo ponúknuť a bol som prijatý. Rád hrávam za Spartu a nemôžem sa dočkať budúcej sezóny. Keď som hľadal novú univerzitu, vedenie Sparty mi navrhlo univerzitu UNYP, čiastočne preto, že obe majú dlhú a úspešnú históriu vzájomného partnerstva.

Ako sa vám darí skombinovať školu s profesionálnou florbalovou kariérou?

Nie je to ľahké, ale ani nemožné. Určite vás to naučí, ako sa zdokonaliť v správe času! Predovšetkým musíte zabezpečiť, aby sa žiadna z vašich prednášok neprekrývala s tréningom alebo zápasmi. Musíte sa udržať na vrchole pri oboch, naďalej trénovať, robiť si domáce úlohy a pripravovať sa na hodiny. Na rozdiel od niektorých českých verejných univerzít musíte na univerzite UNYP navštevovať všetky hodiny a pripravovať sa na každé stretnutie. Musíme pripraviť veľa prezentácií a máme veľa skupinových úloh, triedy sú malé, takže nie je možné, aby ste sa ulievali niekde v zadu v učebni. Profesori dávajú pozor na to, aby sa na hodinách zapojil každý, čo oceňujem; je to veľmi aktívny vzdelávací proces. Tiež ma veľmi ohromilo, ako rýchlo a efektívne sa univerzite UNYP podarilo počas krízy koronavírusu previesť všetky hodiny do formy virtuálneho vzdelávania. Nevynechali sme ani jednu hodinu a som rád, že som nestratil čas a môžem naďalej pokračovať v štúdiu a dosiahnutiu titulu. Viem, že veľa iných univerzít sa nedokázalo prispôsobiť tejto kríze. Hoci je toto môj prvý semester, už mám svoj obľúbený predmet, a to vysokoškolská algebra s profesorom Aaronom Johnsonom, ktorú absolvujem od začiatku semestra vo forme online štúdia. Kvôli svojmu plnému rozvrhu si vážim príležitosť zúčastniť sa niektorých hodín online, pretože mi to ušetrí veľa času, ktorý obvykle strávim dochádzaním. Baví ma ale chodiť do kampusu, pretože sa rád zapájam do ozajstných skupinových rozhovorov so svojimi spolužiakmi. V mojom odbore študuje veľa ľudí z rôznych krajín sveta a je to veľmi zaujímavé stretávať sa s nimi a zistiť, aký majú oni pohľad na svet. Myslím si, že ocením túto skutočnosť aj v budúcnosti, keď budem pracovať v medzinárodnom športe.