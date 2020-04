Nenechajte si ujsť možnosť získať americký univerzitný titul v Prahe! Vďaka nášmu virtuálnemu dňu otvorených dverí dostanete príležitosť pozrieť sa na akcie organizované v rámci dňa otvorených dverí z akéhokoľvek mesta na svete.

Prebiehajúca pandémia COVID-19 prinútila vysokoškolské komunity po celom svete k rýchlemu prechodu na on-line výuku a prevádzku. Zdá sa, že vstupujeme do novej kapitoly v histórii vzdelávania, v ktorej sú vyučujúci a študenti nútení používať technológie viac než kedykoľvek predtým. Prechod na on-line model ovplyvnil aj prijímacie oddelenie a potenciálnych uchádzačov o štúdium na vysokej škole. Zem sa však otáčať neprestala a tu, na University of New York v Prahe, stále usilovne pracujeme! Od apríla budeme organizovať Virtuálne dni otvorených dverí UNYP. Teraz máte skvelú príležitosť dozvedieť sa o našej 20-ročnej spolupráci so State University of New York, Empire State College a o tom, ako môžete na tejto univerzite získať americký titul v Prahe.

Nedovoľte, aby pandémia narušila vaše vysokoškolské štúdium!

Vďaka nášmu virtuálnemu dňu otvorených dverí dostanete príležitosť pozrieť sa na akcie organizované v rámci dňa otvorených dverí z akéhokoľvek mesta na svete. Stačí spoľahlivé internetové pripojenie. Získate taktiež cenný pohľad na život na UNYP. Rovnako ako na iné dni otvorených dverí UNYP, aj na virtuálny deň otvorených dverí sa budete musieť zaregistrovať, a to na stránke s udalosťami na našom webe, kde si môžete vybrať najvhodnejší dátum. Pred návštevou virtuálneho dňa otvorených dverí si, prosím, prezrite naše webové stránky a zoznámte sa s našimi programami a cieľmi, hlavne s časťami Prijímacie konanie a Akademické programy.

„Bojujeme s novou realitou celoštátnej karantény v Českej republike a musíme spoločne pracovať na tom, aby sme pokračovali v plnení našej akademickej misie,“ hovorí George Kokkalos, vedúci prijímacieho oddelenia na UNYP. „Možnosť virtuálneho dňa otvorených dverí zvážime aj po opätovnom otvorení nášho kampusu, pretože to môže byť výhodné pre mnoho našich potenciálnych študentov zo zahraničia.“

Rozšírte si profesijné obzory vďaka štúdiu zakončenom dvoma akademickými titulmi na UNYP

Pandémia COVID-19 zaiste narušila náš obvyklý spôsob života a ohrozila plány miliónov potenciálnych študentov. Vzhľadom na všetky existujúce a budúce obmedzenia, ktoré sa týkajú cestovania, si možno myslíte, že sa vám sen o štúdiu v USA nikdy nenaplní. Než sa tohto sna vzdáte úplne, snáď by stálo za to preskúmať alternatívne možnosti, vďaka ktorým možno získať autentické americké vzdelanie bez toho, aby ste opustili Českú republiku. Spolupráca UNYP a State University of New York umožňuje študentom získať titul priamo zo State University of New York, aj keď budete stále v Českej republike, a to bez nutnosti do USA cestovať alebo tam platiť školné. Jeden bakalársky titul je fajn, no dva sú lepšie. Študenti z UNYP, ktorí navštevujú Americké bakalárske štúdium Obchodná administratíva, Komunikácia a médiá, Medzinárodné vzťahy alebo Psychológia, majú možnosť získať dva akademické tituly. Ak študenti splnia požiadavky, dostanú dva samostatné tituly: americký titul zo State University of New York, Empire State College a európsky bakalársky titul (bakalár, Bc.) udeľovaný UNYP. Rovnako ako v prípade dvojitého občianstva môže byť výhodou vlastniť tituly akreditované ako USA, tak aj Českou republikou, pretože sa stanete atraktívnymi pre potenciálnych zamestnávateľov tým, že skrátka pokryjete všetky možnosti.

Čo môžem očakávať od virtuálneho dňa otvorených dverí UNYP?

Informácie z prvej ruky

Záujemcovia o štúdium majú prístup k viac informáciám o možnostiach vysokoškolského vzdelávania než kedykoľvek predtým, a dni otvorených dverí sú stále najlepším spôsobom, ako si vysokú školu „obzrieť“ a pochopiť. S ohľadom na súčasnú svetovú ekonomickú situáciu a celkovú neistotu našej doby musíte pozorne zvážiť výber vysokej školy a titulu. Účasť na dňoch otvorených dverí, dokonca aj tých virtuálnych, môže hrať významnú úlohu.

Nájdite si vysokú školu, ktorá vám vyhovuje

Ak nastúpite na jednu z vašich preferovaných škôl bez toho, aby ste ju navštívili, môžete neskôr, počas svojho študentského života, pocítiť dôsledky tohto rozhodnutia. Vysokú školu síce môžete zmeniť po prvom semestri alebo dokonca po roku, je to však zbytočne stresujúce.

Pýtajte sa

Ak sa chystáte uchádzať o štúdium rovnakého odboru na niekoľkých rôznych vysokých školách, zistite si vždy podrobnú skladbu študijného programu. To vám môže pomôcť odhaliť malé rozdiely medzi zdanlivo rovnakými odbormi na jednotlivých vzdelávacích inštitúciách. Skúste sa opýtať študentov, ktorí v súčasnej dobe váš vybraný program navštevujú, a zistite, ako jednoduché či zložité je počas štúdia získať stáž.

Škola a omnoho viac

Ak máte čas, opýtajte sa na študentský život na škole. Možno vás to prekvapí, ale rovnako ako kvalita vzdelania, sa kvalita študentského života v rôznych školách líši. Napríklad študenti z UNYP sa podieľajú na organizácii každoročnej oficiálne licencovanej udalosti TEDxUNYP, zúčastňujú sa súťaže vo výskume ESC, prezentujú výskum na Medzinárodnej študentskej vedeckej konferencii a učia sa hrať floorbal s elitnými profesionálnymi floorbalistami z týmu SPARTA PRAHA. Jednou z výhod dňa otvorených dverí je to, že si urobíte predstavu o podpore zo strany univerzity a študentskej rady v oblasti študijných programov v zahraničí, športových aktivít a budúcich kariérnych možnostiach.

Možnosti ubytovania

Nezabudnite sa opýtať na možnosti ubytovania a stravovacích zariadení v okolí kampusu. Možno na varenie nezostane vždy čas, ak budete študentom na plný úväzok. Zistite si, ako dlho vám bude trvať cesta z ubytovania na prednášky, pretože vaša každodenná cesta do školy určí vašu rutinu.

Zoznámte sa s vyučujúcimi

Nie je lepší zdroj informácií na zistenie, či je vami vybraný program ten pravý, než sú samotní profesori. Osobný kontakt s vašimi potenciálnymi lektormi kurzu vám pomôže odhaliť ich prístup k výučbe. Ich prístup môže byť rovnako dôležitý ako kurz, ktorý vyučujú, takže sa zamyslite, či by sa mohli stať vaším vzorom, ktorý vás inšpiruje k štúdiu.

Objavte cestu, ktorou sa bude vaše štúdium uberať

Ak si stále nie ste istí svojím zameraním, môžete sa prísť pozrieť na deň otvorených dverí a zistiť, ktorý študijný program bude pre vás lepšou voľbou. Predstavte si, že viete, že by ste chceli titul v oblasti obchodu, ale nemôžete sa rozhodnúť napríklad medzi odbormi Športový management a Marketing. Mnoho uchádzačov o štúdium doteraz netuší, aká je ich životná vášeň. Odporúčame klásť konkrétne otázky o štruktúrach jednotlivých programov. Po absolvovaní niekoľkých rôznych dní otvorených dverí môže vyjsť najavo, že voľba číslo päť má lepšiu štruktúru kurzov než vaša pôvodná možnosť číslo jedna. Ak nechcete, aby vám unikla šanca objaviť vaše obľúbené miesto na štúdium, nezabudnite sa zaregistrovať na návštevu nášho virtuálneho dňa otvorených dverí.