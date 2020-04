UNYP získala licenciu na magisterský program v odbore strategickej komunikácie

Po takmer roku starostlivých príprav môže University of New York in Prague s hrdosťou oznámiť obnovenie magisterského programu Strategická komunikácia.

Magisterský program v oblasti strategickej komunikácie od UNYP, ktorý prešiel updatovaním, je prakticky zameraný kurz určený študentom na pomoc pri riešení problémov s komunikáciou v bežnom svete, ktorý zároveň učí, ako efektívne pristupovať k rôznym typom publika.

Technologický pokrok za posledné desaťročie úplne zmenil pravidlá komunikačnej hry. Komunikácia je nevyhnutná na presvedčenie publika a ovplyvnenie verejnej mienky a odborníci na komunikáciu, ktorí pomocou strategického plánovania dokážu upútať pozornosť cieľového publika, majú v neustále rastúcom globálnom komunikačnom prostredí silnú výhodu. Organizácie však svoje ciele dosiahnu len hĺbkovým pochopením dostupných mediálnych nástrojov.

Dr. Todd Nesbitt (dekan Fakulty komunikácie a médií na UNYP) bol tak láskavý a súhlasil, že odpovie na naše otázky týkajúce sa programu.

Prečo je UNYP výnimočným miestom pre študentov, ktorí sa chcú vzdelávať v oblasti komunikácie?

Magisterský program v odbore strategickej komunikácie UNYP sa pýši tým, že ponúka neporovnateľnú rozmanitosť v rámci miestneho trhu. Víta pracujúcich odborníkov aj vysoko ašpirujúcich čerstvých absolventov, ktorí majú za sebou rôznu kariérnu a životnú skúsenosť v oblastiach, ako je žurnalistika, podnikanie, medzinárodné vzťahy, psychológia a personalistika. Táto škála rôznych kariérnych a životných skúseností vnáša do štúdia strategickej komunikácie rozmanitosť tým, že dáva účastníkom príležitosť pozrieť sa na obsah štúdia z rôznych kontextov a perspektív. Rozmanitosť však nekončí pri študentoch UNYP. Deväť hlavných lektorov má sedem rôznych národností. Česká republika je navyše hlavným centrom veľkého množstva technologických a komunikačných spoločností, ktoré majú vážny problém nájsť dostatočný počet kvalifikovaných zamestnancov. S takmer minimálnou mierou nezamestnanosti v Prahe a skutočne inovatívnym programom strategickej komunikácie môže UNYP konkurovať špičkovým študijným destináciám po celom svete.

Môžete nám načrtnúť základný prehľad nového programu? Ako je program štruktúrovaný a čo od neho môžu očakávať potenciálni študenti?

Program trvá dvanásť mesiacov, od októbra do septembra, a začína modulom povinného výskumu a získania študijných zručností, s osobitným zameraním na akademické písanie, ktoré pripravuje študentov na náročné štúdium na magisterskej úrovni. Následne sa program skladá zo siedmich modulov, každý mesiac jeden nový – od októbra do apríla. Moduly prebiehajú formou intenzívneho víkendového štúdia: piatky od 17:00 do 21:00 a soboty a nedele od 9:00 do 18:00. Posledný modul – Výskumné metódy – vedie ku konečnej zložke programu. V module Dizertačná práca/Praktikum majú študenti možnosť vybrať si medzi klasickou akademickou dizertačnou prácou a praktickejším konzultačným projektom. Potenciálni študenti by mali od inovatívneho magisterského programu Strategickej komunikácie očakávať dôraz na aplikovateľnosť, prípadové štúdie a metodiku riešenia praktických problémov, ktoré majú pripraviť študentov na rýchlo sa rozvíjajúce, dynamické a neustále sa vyvíjajúce globálne komunikačné prostredie.

Čím sa tento konkrétny program líši od iných magisterských programov v oblasti komunikácie a médií?

Hlavný rozdiel spočíva v tom, že program UNYP nebol konštituovaný kariérnymi akademikmi, ktorí nemusia byť vždy v kontakte s realitou. Naopak bol vyvinutý na základe výsledkov nášho výskumu venovaného tomu, čo chcú veľké komunikačné organizácie vidieť, keď hľadajú nových zamestnancov. Konzultovali sme ho s vedúcimi pracovníkmi veľkých korporácií, ako napríklad Microsoft a SAP, ale aj s globálnymi komunikačnými agentúrami, ako napríklad Havas. Nakoniec sme vykonali kvalitatívny výskum medzi magisterskými študentmi strategickej komunikácie, aby sme pochopili, čo sa im na štúdiu páčilo a čo nie, a čo cítili, že potrebujú.

Aké sú základné kurzy ponúkané v programe?

Prvé štyri moduly, ktoré sa vyučujú v jesennom semestri, sú hlavnými a zároveň základnými kurzami: Organizačná komunikácia v kontexte, Digitálne médiá: Teória a prax, Komunikácia s verejnosťou a Vzťahy s médiami. Tieto vytvárajú pôdu pre praktické moduly: Komunikácia pre sociálnu zmenu, Riadenie značky a Krízová komunikácia.

Prečo je obzvlášť v dnešnej dobe tento program pre študentov silnou voľbou?

V posledných rokoch zmeny v technológiách a médiách spôsobili radikálnu zmenu spôsobu, akým ľudia a organizácie komunikujú. Nejde len o niektorých ľudí a niektoré organizácie, ale o všetkých – žiadna organizácia nebola ponechaná nedotknutá. Táto skutočnosť viedla k istej naliehavosti. Plánovanie komunikácie musí byť integrované do samotného jadra života organizácie. Každý zúfalo potrebuje účinnú komunikáciu, aby znížil šum, odpútanie pozornosti a niekedy nepriateľské virtuálne útoky, ktorým dnes čelíme.

Pred pár rokmi stačilo jednoducho zaplaviť trh správami a ten najhlasnejší vyhral. To už neplatí. Bez stratégie je investovanie do komunikácie stratou času a peňazí. Je nevyhnutné porozumieť charakteristikám a možnostiam rôznych kanálov a dopadu a štruktúre správ. Princípy strategickej komunikácie môžu byť aplikované na akúkoľvek oblasť, od žurnalistiky cez predaj až po strojárstvo, a to nielen spoločnosťami, korporáciami a mimovládnymi organizáciami, ale aj rôznymi subjektmi, ako sú športové osobnosti, celebrity, vzdelávacie inštitúcie, nemocnice a dokonca aj bežní občania, ako ste vy alebo ja. Premýšľanie o osobnej značke je pre niektorých koníčkom, ale pre iných nevyhnutnosťou.