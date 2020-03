5 dôvodov, prečo sa zúčastniť veľtrhu vzdelávania

Ak uvažujete o pokračovaní vo vzdelávaní po strednej škole, naozaj odporúčame navštíviť niektorý veľtrh vzdelávania.

University of New York in Prague sa v priebehu celého roka zúčastňuje mnohých domácich a medzinárodných veľtrhov venovaných vysokoškolskému vzdelávaniu. Webové stránky univerzity a dni otvorených dverí sú vždy užitočným pomocníkom, ale ak navštívite veľtrh vzdelávania, ako je Gaudeamus alebo Kam na vysokú, môžete ušetriť čas a porozprávať sa priamo so zástupcami prijímacích oddelení rôznych škôl, a to všetko za jeden deň. Môžete porovnať štandardy prezentácie a pripravenosť zástupcov univerzity odpovedať na vaše otázky. Koniec koncov, najmä pri výbere niečoho tak dôležitého, ako je miesto štúdia, záleží na prvých dojmoch.

Zoznámte sa so zástupcami UNYP na veľtrhoch vzdelávania v Českej republike, Kazachstane, Rusku a na Slovensku!

1. Zoznámte sa so študentmi a absolventmi.

Zástupcovia prijímacieho oddelenia UNYP so sebou na veľtrhy vzdelávania obvykle berú niekoľkých súčasných študentov a absolventov, aby sa ubezpečili, že naši potenciálni študenti dostanú všetky potrebné informácie o živote študentov na UNYP. Či už máte otázky týkajúce sa bývania v Prahe, čo sa dá robiť v blízkosti kampusu UNYP, aké sú študentské kluby alebo chuť pripojiť sa k futbalovému a florbalovému tímu Blazers, radi sa podelia o svoje osobné skúsenosti.

2. Objavte programy, o ktorých ste doteraz netušili, že existujú.

Nie všetci študenti stredných škôl vedia, čo presne ich zaujíma a nemusia mať žiadnu predstavu o tom, aký študijný program by mohol byť pre nich vhodný. Na veľtrhu vzdelávania sa zúčastníte prezentácií z viacerých škôl a získate univerzitné brožúry a prospekty s úplným popisom ponúkaných študijných programov. Nehanbite sa zástupcom škôl povedať, že si nie ste istí, čo chcete študovať, môžu vám s tým pomôcť. Na väčšine akcií býva minimálne 30 verejných a súkromných univerzít. Pokúste sa zostať otvorený. Možno zistíte, že škola, po ktorej ste celým srdcom túžili, nie je pre vás vôbec vhodná a že by ste boli oveľa šťastnejší v škole, o ktorej ste ani neuvažovali.

3. Pomoc s procesom podávania prihlášky.

Pravdepodobne budete mať veľa otázok týkajúcich sa procesu podávania prihlášky. Osobná schôdzka so zástupcom prijímacieho oddelenia je obrovskou výhodou. Zástupca vám môže pomôcť preniknúť svetom vstupných požiadaviek a poskytnúť vám tipy, ako podať úspešnú prihlášku.

4. Precvičte si angličtinu.

University of New York in Prague poskytuje všetky svoje vzdelávacie programy výlučne v angličtine. Veľtrhy vzdelávania sú samozrejme medzinárodnou udalosťou, a preto vždy vysielame viacjazyčných zástupcov, ktorí vám poskytnú všetky potrebné informácie v češtine, slovenčine a dokonca aj ruštine. Oficiálnym jazykom našej školy je angličtina, takže môžete vyžiť príležitosť a okamžite si ju precvičiť prebraním možností štúdia v angličtine. Ak plánujete budovať svoju kariéru v oblasti obchodu, komunikácie a médií, medzinárodných vzťahov, manažmentu IT, psychológie alebo dokonca literatúry, mali by ste zvážiť štúdium na univerzite, kde by ste sa mohli vzdelávať v angličtine. Absolvovanie bakalárskeho štúdia v angličtine by mohlo byť užitočné najmä v prípade, ak angličtina nie je vaším rodným jazykom, pretože aktívne používanie druhého jazyka je jedným z najlepších spôsobov, ako udržať mozog aktívnym a schopným reagovať na výzvy. Zlepšenie angličtiny počas vysokoškolského štúdia otvára veľa príležitostí pre nové kariérne možnosti v Českej republike aj mimo nej.

5. Súťaže a dary.

UNYP každoročne organizuje fotografickú súťaž pre všetkých návštevníkov veľtrhov Gaudeamus v Českej republike a na Slovensku. Tento rok dvaja šťastní víťazi dostanú jeden pár slúchadiel Beats Studio3 Wireless. Väčšina univerzít a vysokých škôl ponúka nejaký darček a organizuje súťaž pre potenciálnych študentov, ktorí veľtrhy navštevujú. Skvelý darček z veľtrhu by mohol byť pekným suvenírom na túto jedinečnú dobu vášho prechodu do dospelosti.