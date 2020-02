Je Praha vhodné mesto na začiatok vašej kariéry?

University of New York in Prague, skrátene UNYP, ponúka akreditované bakalárske a magisterské programy v anglickom jazyku. Našimi partnermi sú prestížne medzinárodné univerzity v Spojených štátoch i v Európe. Zameriavame sa predovšetkým na štúdium medzinárodných vzťahov, obchodnej administratívy, komunikácie, IT managementu, literatúry a psychológie. V súčasnosti u nás študuje vyše 700 študentov z viac ako 60 krajín.