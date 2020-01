Zoznámte sa s našimi úspešnými absolventmi

Amit Grinvald – Promócie: Bakalár Obchodnej administratívy, trieda 2016, Kariéra: Vedúci účtovníctva a operácií v Keastone

Prečo ste si vybrali UNYP pre bakalárske štúdium v študijnom odbore Obchodná administratíva?

Prvý semester univerzitného štúdia som absolvoval vo Veľkej Británii. Lákalo ma to viac do stredu Európy, preto som sa rozhodol pokračovať v štúdiu v strednej Európe. Zobral som si šesť mesiacov študijného voľna a vrátil sa späť domov do Číny, kde som absolvoval kurz čínštiny a strávil nejaký čas so svojou rodinou. Medzitým som si prezeral rôzne univerzity v EÚ. Úplnou náhodou nás prišiel navštíviť priateľ môjho otca, ktorý študoval medicínu na Karlovej univerzite. Veľmi si pochvaľoval študentský život v Prahe a odporučil mi toto mesto na vysokoškolské štúdium.

"Nikdy predtým som nebol v Prahe a nepoznal som tam žiadnu z univerzít. Po dlhom online vyhľadávaní som zistil, že UNYP by bol pre mňa najlepšia voľba, hlavne kvôli možnosti duálneho štúdia."

Potom ako som sa rozhodol, celý proces postupoval veľmi rýchlo – prihlášku som podal menej ako dva mesiace pred začiatkom semestra a zvyšok je už len história.

Máte pozoruhodné medzinárodné skúsenosti. Ako vnímate Prahu v porovnaní s ostatnými mestami, kde ste bývali a študovali? Čo vás donútilo zostať?

Vyrastal som na rôznych miestach a rád cestujem. Keď bývam na jednom mieste príliš dlho, mám sklon cítiť sa klaustrofobicky. Praha má veľmi centrálnu pozíciu, odkiaľ sa veľmi ľahko dostanete do mnohých ďalších miest, a to aj po štvorhodinovej jazde vlakom. Stráviť víkend môžete takmer kdekoľvek v Európe. Kvalita života je tu tiež veľmi dobrá - životné náklady sú stále relatívne nižšie ako v iných hlavných mestách Európy a mesto má dokonalú veľkosť. Je tu všetko, čomu by ste sa mohli chcieť venovať a je tu veľa parkov - a veľa zelene, nie je tak hlučné alebo stále uponáhľané. Praha je tiež obklopená nádhernou prírodou, ak máte radi pešiu turistiku, kanoistiku alebo cykloturistiku.

Ihneď po ukončení štúdia som sa presťahoval do Viedne, kde som získal magisterský titul z medzinárodného manažmentu. V tom čase som vedel, že chcem zostať v Prahe na dlhšiu dobu, aspoň zatiaľ, teda magisterský titul by bol mojou poslednou možnosťou prežiť rok na inom mieste. Hľadal som si tam prácu, ale možnosti boli obmedzené, pretože nehovorím nemecky. A potom som dostal správu od Jeffa Medeirosa, profesora na UNYP-e, ktorý je tiež jedným zo zakladateľov spoločnosti Keastone. Povedal mi, že generálny riaditeľ spoločnosti Keastone by sa so mnou chcel stretnúť a ponúkol mi pracovnú príležitosť v spoločnosti, a tak som sa vrátil do Prahy na pracovný pohovor. Počas môjho pobytu vo Viedni som začal pracovať pre Keastone na čiastočný úväzok, hlavne na analýzach trhu a ďalších veciach, ktoré som mohol robiť na diaľku. A keď som sa vrátil do Prahy na trvalo, nastúpil som do spoločnosti na plný úväzok.

Ako ste si vybrali študijný odbor?

Moji rodičia majú v Číne niekoľko podnikov. Počas môjho dospievania som zistil, že je zaujímavé vidieť, ako riešia aktuálne problémy v podnikaní. Vo veku 15 - 16 rokov som sa rozhodol, že chcem nasledovať ich príklad, a tak som si vybral program Obchodná administratíva, aby som mal po ukončení štúdia viac možností.

Čo sa vám na vašej práci páči najviac a aké sú vaše najväčšie výzvy?

Súčasťou dospievania na rôznych miestach je aj prispôsobenie sa tomu, že vaša rodina je rozvetvená po celom svete. Moja najbližšia rodina, rodičia a starší brat žijú v Číne. Mám rodinu v Izraeli, kde som sa narodil, veľká časť rodiny mojej matky však žije v Rumunsku a časť rodiny na strane môjho otca zas v Holandsku. Navštevujem ich niekoľkokrát do roka, preto si vážim v mojej práci flexibilitu. Pokiaľ mám počítač, môžem nejakú dobu pracovať na diaľku. Náš tím je veľmi medzinárodný, najmä pokiaľ ide o oddelenie startupov v predpredajnej fáze. Máme organizačné jednotky na troch rôznych kontinentoch - v USA, Českej republike a Indii - a rád pracujem s medzinárodným tímom. Vyrastal som s kamarátmi z rôznych krajín, je to prostredie, na ktoré som zvyknutý. Nemám rád väzby len na jednu kultúru.

Čo sa týka pracovného nasadenia vedúceho oddelenia účtovníctva a operácií spoločnosti s tromi medzinárodnými organizačnými jednotkami objem práce je pomerne rozsiahly. Riadenie účtovníctva a operácií na troch rôznych kontinentoch je práca, pri ktorej strávite 360 dní v roku. Aj keď sa mi darí zároveň cestovať a tráviť čas so svojou rodinou, je pre mňa ťažké si reálne oddýchnuť od práce, pretože počas cestovania zvyčajne pracujem na diaľku. Zobrať si pár dní voľna je pre mňa najväčšou výzvou, vedel som však, čo taká práca obnáša - úprimne verím v to, čím sa spoločnosť zaoberá, a to mi uľahčuje vyčleniť si na to potrebný čas a energiu.

Aký je to pocit pracovať pre vášho bývalého profesora?

Nehovorím to len preto, že v súčasnosti pracujem pre Jeffa, naozaj bol jedným z mojich obľúbených profesorov na UNYP-e. Mojím priamym nadriadeným je generálny riaditeľ, ktorý je jeho obchodným partnerom. Všetci však spolu veľmi dobre vychádzame a navyše mi poskytujú flexibilitu, ktorá je pre mňa tak dôležitá, takže pracovné prostredie vyhovuje mojim potrebám.

Aké rady by ste mohli dať súčasným študentom UNYP-u pri hľadaní prvého zamestnania?

Táto rada sa môže zdať samozrejmou, ale ak chcete zo svojho štúdia vyťažiť maximum, buďte zodpovedným študentom. Venujte sa ďalším aktivitám a vložte do štúdia o niečo viac, ako sa od vás očakáva, pretože to je jediný spôsob, ako vyniknúť. Nie som veľký nadšenec slova networking; považujem to tak trochu za pretvárku a obzvlášť nie som zástancom myšlienky komunikácie s ľuďmi iba kvôli snahe dostať z toho niečo. Keďže neexistuje slovo s vhodnejším významom, využite čas strávený v škole na rozširovanie svojich kontaktov.

Veľa UNYP profesorov nepôsobí len na akademickej pôde; vo svojom odvetví riadia podniky a spoločnosti a udržiavajú rozsiahle siete kontaktov svojich bývalých študentov. Keď ste zo školy von a hľadáte si prácu, môžu vám pomôcť; ak si vás pamätajú v priaznivom svetle, môžu vás odporučiť bez obavy z toho, ako by to ovplyvnilo ich povesť. Taktiež, snažte sa ešte počas štúdia získať pracovné skúsenosti.

Urobil som chybu, že som toho neurobil dosť, len niekoľko menších stáží. Bolo teda dosť ťažké nájsť si prvé zamestnanie vo Viedni, pretože veľa pozícií vyžaduje určité skúsenosti. Aj keď som mal dobré výsledky a dva diplomy z renomovaných škôl, vždy to nestačí, preto by som vám odporúčal počas štúdia získať nejaké pracovné skúsenosti. Uľahčí vám to nájsť si prácu na vyššej úrovni.